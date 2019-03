Pour débuter les qualifications de l’Euro U19 qui se déroulera en Irlande du Nord en juillet 2020, l’équipe de France a débuté contre la Pologne. Menés par les Lyonnais Lenny Pintor, Oumar Solet et Maxence Caqueret ainsi que les Monégasques Giulian Biancone et Benoît Badiashile, les Bleuets sont tombés sur un os.

Dans un match très équilibré, Français et Polonais se sont rendus coup sur coup sans parvenir à faire de différences. Logiquement, ils se quittent sur un score nul et vierge (0-0). Pendant ce temps, les deux autres formations du groupe 5, l’Israël et la Suisse sont en train de s’affronter.