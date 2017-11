Le FC Séville a confirmé la nouvelle qui circulait depuis mardi soir : Eduardo Berizzo souffre d’une tumeur cancéreuse à la prostate. Le technicien argentin reçoit depuis une multitude de messages de soutien.

Unai Emery, le coach du Paris SG, passé par le club andalou entre 2012 et 2016, lui a par exemple envoyé un tweet. « Soutien et affection ne te manqueront pas pour sortir victorieux de ce combat. Force à ta famille et toi Toto », a-t-il posté.