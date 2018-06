Après une victoire poussive face à l’Australie 2-1, l’Équipe de France va disputer son deuxième match de la compétition face à un adversaire d’un tout autre calibre, le Pérou. L’objectif est double pour les Bleus, faire taire les critiques après le match poussif contre les Aussies et surtout valider sa qualification pour les 1/8e de finale de la compétition.

Deuxième sélection la plus jeune du mondial, la France va devoir se remobiliser face à une équipe qui joue déjà sa survie après une défaite 1-0 face au Danemark lors de l’ouverture de la compétition. Très incisifs face aux Danois, les Péruviens ont failli en ratant un penalty et en butant sur l’excellent Kasper Schmeichel. On peut donc s’attendre à un match disputé entre les deux équipes. Il faut rappeler que l’Équipe de France est rarement à son avantage lorsqu’elle rencontre des formations sud-américaines. Et comme face à l’Australie, le score devrait être serré et pourrait accoucher sur un score de 2-1 comme lors du premier match.

