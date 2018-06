Annoncé depuis de longs mois à la Juventus, le milieu de terrain allemand Emre Can (24 ans) est arrivé sur le sol italien. En fin de contrat avec Liverpool, il devrait signer avec les Bianconeri dans les prochaines heures.

Formé au Bayern Munich, l’Allemand a ensuite rejoint le Bayer Leverkusen puis les Reds de Liverpool. Le natif de Francfort-sur-le-Main va connaître ainsi sa quatrième formation depuis le début de sa carrière professionnelle.

Emre Can has landed in Turin ! pic.twitter.com/jCtxW6ZLlB

— JuventusFC (@juventusfcen) 21 juin 2018