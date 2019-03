Pour ceux qui ne connaissent pas CombiMax, l’idée est très simple, misez sur au moins quatre matchs en combiné (matchs avec la mention MAX uniquement) et bénéficiez d’un bonus cash pouvant aller de 5% à 75% supplémentaire. Pour vous aider à vous lancer dans l’aventure, nous avons décidé de sélectionner 6 propositions de paris au risque limité sur les plus belles affiches du week-end qui peuvent vous

faire gagner jusqu’à plus de 5 700€* !

As Roma – Napoli (victoire de la Roma cotée à 2.75*)

L’AS Roma s’apprête à recevoir comme il se doit le Napoli dans son fief de l’Olimpico. A la maison, les Giallorossi sont sereins et maîtrisent leurs adversaires puisqu’ils sont sur une série de 9 matchs sans défaites toutes compétitions confondues (la dernière défaite étant contre le Real Madrid en phase de groupe de Ligue des Champions). Naples de son côté ne se montre pas très efficace à l’extérieur et reste sur 4 défaites, 3 nuls et 3 victoires sur ses 10 derniers déplacements. Les hommes de Claudio Ranieri, cinquièmes de Serie A, ne sont pas favoris ce dimanche face au Napoli mais ils pourraient bien faire mentir les bookmakers, d’autant qu’ils doivent cravacher pour espérer arracher la quatrième place qualificative pour la Champions League à l’AC Milan, qui dispose de quatre points d’avance.

Nantes - Lille (victoire de Lille cote à 2.45*)

Après avoir frôlé la catastrophe la saison dernière, les Dogues, emmenés par Christophe Galtier, enchaînent cette année les belles performances qui se traduisent par une seconde place au classement. De leur côté, les Canaris essayent tant bien que mal de remonter la pente mais privés d’efficacité offensive (0,5 buts en moyenne par match sur les 10 dernières rencontres) il leur sera compliqué d’inquiéter la défense lilloise (2nde du championnat). Et question efficacité offensive le LOSC est bien armé avec le trident d’attaque Pepe, Bamba, Leão qui totalise à eux trois 33 réalisations en championnat et qui ne manqueront pas l’occasion d’alimenter leur compteur ce dimanche face à Nantes.

Liverpool – Tottenham (victoire de Liverpool cotée à 1.52*)

Rien ne va plus pour les Spurs en championnat qui galèrent avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Avec 13 points de retard sur le second Manchester City, Tottenham a quasiment abandonné tout espoir de titre en Premier League cette saison et voit apparaître Arsenal, Manchester United et Chelsea dans le rétroviseur. De plus, les hommes de Jurgen Klopp obtiennent généralement de bons résultats contre les membres du Big 6 en championnat cette saison puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois (contre Manchester City). À l’inverse de Tottenham qui a perdu deux tiers de ses rencontres contre les gros de Premier League (dont Liverpool)… Le résultat du match semble tout indiqué.

Séville – Valence (victoire de Séville cotée à 1.95*)

Au coude à coude en championnat pour les places européennes, le match entre les deux équipe s’annonce âpre et disputé. Pourtant, s’il fallait miser sur un des deux clubs c’est bien sur Séville et son attaquant Wissam Ben Yedder que le choix se porterait. C’est la saison de la maturité pour le buteur français de 28 ans, qui en est déjà à 28 réalisations (son record personnel). Et ses dernières performances sont époustouflantes puisque sur ses sept derniers matchs Wissam Ben Yedder est auteur de 8 buts et une passe décisive… La défense de Valence devrait être la prochaine victime sur la liste du natif de Sarcelles.

Inter – Lazio (victoire de l’Inter coté à 2.15*)

Les solides Nerazzuri de Luciano Spalletti reçoivent ce dimanche la Lazio de Rome. L’Inter, qui a remporté le derby milanais juste avant la trêve internationale, est en position de favori dans ce classique de Serie A. Les Romains devront garder à l’œil l’ailier droit milanais récemment retenu en sélection, Matteo Politano, qui affiche une belle forme en championnat (2 buts et une passe décisive en 4 matchs) et qui compte bien continuer à s’illustrer. Pour réduire l’écart au classement et dans l’espoir d’un éventuel faux pas du dauphin napolitain, les Interistes vont très certainement sécuriser la victoire contre la Lazio ce dimanche.

Toulouse – PSG (victoire du PSG coté 1.22*)

Pour le club de la capitale, les week-ends se suivent et se ressemblent. Le PSG tient le rythme hallucinant de 3 buts marqués par match en championnat en 28 rencontres. Personne ou presque ne résiste à son effectif de gros bras et arracher quelques points aux Parisiens relève de l’exploit (le PSG n’a perdu que 7 points sur 84 possibles jusqu’à maintenant !). La rencontre de dimanche face à Toulouse s’annonce à sens unique et personne ne doute que l’issue sera favorable au PSG.

*Cote soumise à variation