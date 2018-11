Depuis son départ du Real Madrid, à la fin de la saison 2017-2018 où il avait notamment remporté une troisième Ligue des champions consécutive, Zinédine Zidane est toujours sans club. Et si son nom est régulièrement cité du côté de Manchester United, comme possible successeur à José Mourinho, l’ancien international français continue de se reposer, en atteste une récente vidéo dans laquelle on le voit regarder la Ligue des champions sur son téléphone.

Dans une interview accordée à AS, Enzo Zidane a évoqué l’avenir de son père. « Nous savons tous que mon père adore le football et aime être coach. Il sera de retour très vite. C’est sa décision. Maintenant, il prend l’opportunité de se reposer car il en avait besoin parce qu’au final, Madrid c’est très bien, mais c’est très dur et il y a une grosse charge de travail », a ainsi déclaré le fils de Zinédine.