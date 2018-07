« Je ne dirais pas que l’équipe en face était meilleure que nous. Ils ont défendu à 11 à 35 mètres du but, ils ont fait ça tout au long du tournoi. » Thibaut Courtois l’avait très mauvaise après la défaite belge face à l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde. Le gardien a été largement critiqué après ses propos. Aujourd’hui, il cherche à se rattraper. Le gardien s’est excusé au micro de TF1 après la 3e place des Diables obtenue face à l’Angleterre lors de la petite finale.

« J’ai peut-être réagi un peu trop fort. J’ai vu beaucoup de commentaires des Français. A chaud, je venais de perdre une demi-finale de Coupe du Monde. Les 15 dernières minutes, ils cherchaient les petites fautes. On aurait fait le même truc dans leur situation. Mes mots m’ont un peu dépassé. Dans tous les sports, on veut toujours aller plus haut et si ce n’est pas possible alors on prend (la 3e place, ndlr). » C’est ce qui s’appelle faire amende honorable.