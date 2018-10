Plus de deux ans après sa dernière sélection, en mars 2016 (contre la Russie), Mamadou Sakho retrouve l’équipe de France. L’ancien défenseur du PSG, aujourd’hui à Crystal Palace, profite des absences d’Adil Rami et Samuel Umtiti pour retrouver le groupe de Didier Deschamps dont il avait injustement été écarté à l’époque. En effet, Sakho, qui avait été contrôlé positif à un antiasthmatique lorsqu’il évoluait à Liverpool, avait été suspendu 30 jours par l’AMA (Agence Mondiale d’Antidopage). Une sanction qui aura été fatale au héros du barrage retour contre l’Ukraine (3-0) en 2013, puisqu’il ne retrouvera plus l’équipe de France après cette suspension (jusqu’à sa sélection jeudi par Didier Deschamps).

Seulement, la molécule retrouvée dans ses urines (higénamine) n’est pas une substance prohibée par l’AMA, et Sakho a logiquement été blanchi par la commission de discipline de l’UEFA. Selon L’Equipe, l’ancien capitaine du PSG aurait entamé un recours auprès de la justice contre l’AMA. Un épisode difficile pour Mamadou Sakho, qui n’a toujours pas digéré sa suspension, lui qui va retrouver, après plus de 900 jours, l’équipe de France.