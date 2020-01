Le feuilleton Cavani fait beaucoup parler. Surtout depuis que les parents de l’attaquant du Paris Saint-Germain ont pris la parole pour forcer le départ du Matador de la capitale française. Et pour le consultant de Canal+, Eric Carrière, ces propos ne passent pas du tout. interrogé sur la chaîne cryptée, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes et de l’Olympique Lyonnais a sévèrement recadré la famille du joueur.

« Sa mère et son père parlent, mais Edinson Cavani il n’a pas 17 ou 18 ans, ça me dépasse. Déjà, quand les agents parlent pour les joueurs, mais ok ça peut être dans le cadre d’une stratégie, Mais on entend quoi ? Que le club lui manque de respect parce qu’il ne le fait pas assez jouer. Moi, je trouve que c’est un manque de respect de ses parents par rapport aux joueurs du PSG qui jouent. Ça veut dire quoi ? Qu’il devrait prendre la place d’autres sur le terrain ? L’autre point : ils disent qu’il a tant donné pendant 7 ans. Mais il a fait son métier ! En étant payé un million et demi par mois sur sept ans ! On parle de respect ? », a-t-il déclaré entre autres, dans des propos relayés par Canal Supporters.