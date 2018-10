Julen Lopetegui a été remercié hier par le Real Madrid. Le coach espagnol a disputé son dernier match avec la Casa Blanca dimanche face au FC Barcelone au Camp Nou (5-1). Son homologue catalan a réagi à cette nouvelle ce mardi en conférence de presse. « Nous sommes dans le monde du football et tout fait partie du spectacle. Si tu gagnes, tout le monde est tranquille et c’est ce à quoi nous aspirons. Si tu perds, ce n’est pas bon. Nous le savons déjà ».

Concernant Santiago Solari, nommé entraîneur intérimaire du Real Madrid, il a confié : « Je ne sais pas si le Real Madrid est plus dangereux ou non avec l’arrivée de Solari sur le banc. J’ai déjà avant que le Real Madrid est toujours dangereux et que c’est un grand rival pour le titre ». Ce qui est sûr, c’est que les pensionnaires du Stade Santiago Bernabéu sont dans une année de transition. « Oui, bien sûr. Mais ils sont dans toutes les compétitions et ils vont essayer de gagner le championnat comme nous allons essayer de le faire ».