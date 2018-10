La Ligue des Nations se poursuit ce soir avec un succulent duel entre l’Espagne et l’Angleterre. Un match qui peut déjà s’avérer décisif. En cas de succès, la sélection de Luis Enrique peut obtenir son billet pour le tournoi final de la Ligue des Nations. Pour ce faire, le technicien espagnol a opté pour David De Gea dans les cages. Le portier de Manchester United peut compter sur Jonny, Sergio Ramos, Nacho et Marcos Alonso en défense. Pour contrôler le milieu de terrain, Sergio Busquets, Thiago Alcantara et Saul Niguez prennent place dans le cœur du jeu. Enfin, Iago Aspas et Marco Asensio assisteront Rodrigo sur le front de l’attaque.

Côté Anglais, Gareth Southgate mise sur un 4-4-2 losange avec l’indéboulonnable Jordan Pickford dans les buts. Le portier d’Everton est protégé par Kieran Trippier, Joe Gomez, Harry Maguire et Ben Chilwell qui forment l’assise défensive. Eric Dier, Harry Winks et Ross Barkley sont alignés au milieu du terrain et devront fournir de bons ballons aux attaquants. Raheem Sterling évolue en soutien de Marcus Rashford et Harry Kane.

Compositions :

Espagne : De Gea - Jonny, Ramos, Nacho, Alonso - Busquets, Thiago, Saul - Aspas, Asensio, Rodrigo

Angleterre : Pickford - Trippier, Gomez, Maguire, Chilwell - Dier, Winks, Barkley - Sterling - Rashford, Kane