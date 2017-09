A quatre rencontres de la fin des qualifications de la Coupe du Monde 2018 en Russie, le match qui oppose ce soir l’Espagne à l’Italie, à Madrid (20h45), a déjà des allures de finale. En tête du groupe G (16 pts), les deux sélections, qui s’étaient neutralisées au match aller en Italie (1-1), ont remporté leurs 5 autres rencontres. Si leur parcours sans faute se poursuit, il ne fait aucun doute que le choc de ce soir à Santiago Bernabeu sera décisif.

Pour les rencontres face à l’Italie et au Liechtenstein, le sélectionneur espagnol Julen Lopetegui a sélectionné un groupe de 26 joueurs. Si Sergi Roberto, Asier Illarramendi et Diego Costa ne font plus partie de l’effectif de la Roja, Marc Bartra et Saul Niguez font leur retour. L’ailier droit de l’AC Milan Suso connaît lui sa première sélection. Exilé aux Etats-Unis, David Villa (35 ans) est la grosse surprise du groupe espagnol. Côté italien, Giampero Ventura s’appuie sur 25 joueurs pour affronter l’Espagne puis Israël. Mattia Perin récupère le poste de 3e gardien à Simone Scuffet, alors que Caldara, Ceccherini et Dos Santos n’ont pas été appelés en défense. Conti et Ruggani les suppléent. Au milieu, Marco Parolo est préféré à Claudio Marchisio. A noter enfin, la blessure de Giorgio Chiellini, qui sera absent ce soir.

Les compositions d’équipes

Le onze de l’Espagne : De Gea - Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba - Busquets, Koke, Iniesta - Isco, David Silva, Asensio

Le onze de l’Italie : Buffon - Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola - Verratti, De Rossi, Candreva, Insigne - Belotti, Immobile