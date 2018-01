« Concernant les autres joueurs, comme celui qui est cité (Lucas Hernandez, ndlr), les gens ne savent pas qu’ils ne sont pas sélectionnables. On ne peut pas être français et espagnol, ou italien et espagnol. Vous devez être l’un ou l’autre parce que c’est ce que dit la Communauté économique européenne ». Tels étaient les propos de Julen Lopetegui sur Lucas Hernandez, dans un entretien accordé à AS dimanche dernier.

Interrogé cette fois par Marca le Basque a une nouvelle fois confirmé qu’il n’est aujourd’hui pas pensable de voir le joueur de l’Atlético de Madrid, sélectionné avec les Espoirs tricolores, défendre le maillot espagnol. « Ce n’est pas un joueur sélectionnable. Parler de lui serait quelque chose qui n’a pas de sens », a tout simplement résumé l’ancien coach de Porto.