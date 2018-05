Julen Lopetegui a dévoilé aujourd’hui sa liste des 23 joueurs pour le Mondial. S’il n’y a pas de surprise majeure, on notera tout de même l’absence d’Alvaro Morata. Diego Costa, Iago Aspas et Rodrigo Moreno lui ayant été préférés. L’ancien coach de Porto a justifié ce choix en conférence de presse.

« Morata ? Nous avons opté pour d’autres joueurs qui ont ces caractéristiques et nous avons pris la décision de partir avec trois attaquants et non quatre », a lancé le sélectionneur ibérique.