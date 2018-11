Pour se consoler de sa non-qualification au Final Four de la Ligue des Nations, l’Espagne s’est imposée non sans mal face à la Bosnie ce dimanche (1-0), grâce à un but en fin de partie de Brais Mendez. Une rencontre durant laquelle Isco, le joueur du Real Madrid, portait le brassard de capitaine en l’absence de Sergio Ramos. Une première pour lui avec la Roja.

Dans des propos rapportés par AS, le sélectionneur Luis Enrique a expliqué les raisons de son choix. « Le brassard est anecdotique, c’est pour le joueur avec le plus de sélections (Isco en comptait 35 avant le match, 12 buts, NDLR). Je pense qu’Isco porte l’équipe depuis de nombreuses années, également dans son club. Il a du talent et du potentiel. Il a toujours été un joueur important et avec une attitude louable », a-t-il déclaré après la rencontre. Un beau signe de confiance.