Véritable révélation du début de saison en Liga, Ansu Fati a choisi sa future sélection. Le joueur âgé de 16 ans a en effet décidé de porter les couleurs de l’Espagne à l’avenir. Suite à quelques problèmes avec la FIFA, l’ailier du Barça n’a cependant pas pu être sélectionné par Robert Moreno pour jouer avec la Roja lors de cette trêve internationale. Mais en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur espagnol a été clair concernant le joueur né à Bissau.

« Bien sûr, j’aimerais bien qu’Ansu soit là. Je veux compter sur lui pour le prochain rassemblement, car nous l’avions inscrit dans la liste préliminaire, a lâché Moreno avant la rencontre contre la Norvège. Il n’y a rien à écarter, surtout si vous me parlez de l’été prochain. Si vous commencez à marquer des buts et à faire la différence, nous n’allons pas renoncer à avoir un tel joueur avec nous. Tous les bons joueurs sont les bienvenus. Ansu a montré beaucoup de choses. Bien sûr, c’est possible pour lui d’être à l’Euro. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10