Troisième rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde cet après-midi (16h) ! L’Espagne, Championne du Monde en 2010 et la Russie, hôte de ce Mondial, espèrent prendre définitivement leurs marques dans un stade Loujniki de Moscou qui accueillera une demi-finale, puis la finale ! Malgré le départ de son sélectionneur à deux jours du début de la compétition, la Roja a terminé en tête d’un groupe B composé du Portugal, de l’Iran et du Maroc (1V, 2N). Auteure d’une entrée remarquée dans sa compétition, avec deux succès et 8 buts inscrits face à l’Arabie Saoudite et l’Egypte, la Sbornaïa a ensuite déchanté face à l’Uruguay (0-3) lors de son ultime sortie dans la poule A et terminé à la seconde place.

Pour ce huitième de finale, l’Espagne s’avance avec le statut de favori, mais consciente qu’il n’est jamais facile d’affronter le pays organisateur. Pour ce match, Fernando Hierro s’appuie sur un 4-2-3-1, avec une arrière-garde qui voit Nacho remplacer Carvajal à droite : De Gea dans le but, Piqué, Ramos et Alba sont toujours là. Au milieu, la surprise vient de l’absence d’Iniesta, en délicatesse depuis le début de la compétition. Le duo Koke, Busquets évolue devant la défense alors que c’est Asensio qui accompagne Isco et Silva et tentera de faciliter la tâche à Diego Costa. En Russie, Stanislav Cherchesov joue la carte défensive, avec un 5-4-1 ! Akinfeev occupe la cage, alors qu’est alignée devant lui un quintet composé de Fernandes, Ignashevich, Kutepov Ignashevich et Zhirkov. Kuzyaev et Zobnin seront alignés devant la défense, alors que le formidable trio Samedov et Golovin, seront chargés d’abreuver Artem Dzyuba en bons ballons. Denis Cheryshev fait les frais de ce schéma et débute sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Espagne : De Gea - Nacho, Piqué, Ramos, Alba - Busquets, Koke - Asensio, Isco, Silva - Diego Costa

Russie : Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov, Zhirkov - Samedov, Kuzyaev, Zobnin, Golovin - Dzyuba