Il n’y a pas qu’en France que la presse est critique avec son équipe nationale. En effet, en Espagne, malgré le climat étrange qu’a entraîné le limogeage de Julen Lopetegui juste avant le début de la compétition, les médias ibériques ne se sont pas privés de pointer du doigt les carences aperçues dans les matches du groupe B, au sein duquel la Roja a cependant terminé première ! Et comme chez les joueurs français, les Espagnols réclament aussi plus de soutien de la part des observateurs, à l’image d’un Thiago Alcantara très offensif en conférence de presse cet après-midi.

« On essaie de gagner depuis le premier jour. On est tous loin de chez nous, vous aussi. En théorie vous devriez soutenir l’Espagne. Pour nous le plus important c’est le football, notre préparation, mais en dehors de ça, oui il y a eu un mauvais match, un deuxième mauvais, des erreurs dont ont profité des équipes très regroupées et contre lesquelles il est difficile d’attaquer. C’est sûr qu’on n’a pas joué notre meilleur foot. Mais putain, on va gagner ! On est l’Espagne. On est là tous ensemble pour que l’on gagne. Et si vous ne nous aidez pas, si vous ne faites pas en sorte que l’opinion publique, pas en étant en notre faveur en cachant que tel joueur a fait tant de mauvaises passes, non, non... Mais combien de choses bien a-t-on faites jusque-là ? Des milliers », a-t-il notamment lancé. Pourtant, la presse espagnole sait être partisane quand il le faut !