A minima qualifiées pour les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo en 2020, l’Espagne et la France restent néanmoins totalement concentrées sur la fin de l’Euro Espoirs. À la clef pour le vainqueur de ce match, une qualification pour la finale face à la Roumanie ou à l’Allemagne. La Roja s’organise dans un 4-2-3-1 avec Sivera dans les buts. Aguirregabiria, Vallejo, Nunez et Firpo forment la défense derrière le double pivot Ruiz - Roca. Seul en pointe de l’attaque espagnole, Oyarzabal peut compter sur le soutien d’Olmo, Ceballos et Fornals.

De son côté, l’équipe de France de Sylvain Ripoll conserve son 4-3-3 avec Bernardoni dans les cages. Le gardien tricolore est protégé par Dagba, Konaté, Upamecano et Ballo-Touré qui forment la ligne défensive. Aligné en tant que sentinelle, Tousart est épaulé par Guendouzi et Aouar au coeur du jeu. Enfin, Ikoné et Reine-Adélaïde accompagnent Mateta en attaque.

Les compositions :

Espagne : Sivera - Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, J. Firpo - F. Ruiz, Roca - Olmo, Ceballos, Fornals - Oyarzabal

France : Bernardoni - Dagba, Konaté, Upamecano, Ballo-Touré - Guendouzi, Tousart, Aouar - Ikoné, Mateta, Reine-Adélaïde

