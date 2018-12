La quinzième journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec notamment le derby catalan entre l’Espanyol Barcelone et le FC Barcelone. A domicile, les Pericos s’organisent en 4-3-3 avec Diego Lopez dans les cages. Javi Lopez, David Lopez, Oscar Duarte et Didac Vila forment la défense. Le milieu de terrain est composé de Marc Roca, Victor Sanchez et Sergi Darder. Enfin, le trio offensif voit les titularisations d’Hernan Perez, Oscar Melendo et Borja Iglesias.

De son côté, le FC Barcelone d’Ernesto Valverde s’articule dans un 4-3-3 classique où Marc-André ter Stegen est protégé par Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Sergio Busquets assure le rôle de sentinelle auprès d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Enfin, Lionel Messi, Ousmane Dembélé et Luis Suarez forment le trio d’attaque.

Les compositions :

Espanyol : Diego Lopez - Javi Lopez, David Lopez, Duarte, Didac - Roca, Sanchez, Darder - Perez, Melendo, Iglesias

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi, Dembélé, Suarez