Après avoir résilié son contrat avec l’Olympiakos, où il avait passé les deux dernières saisons, Esteban Cambiasso vient d’annoncer qu’il met un terme à sa carrière de joueur de football professionnel. À 37 ans, El Cuchu - qui a passé son diplôme d’entraîneur professionnel à Coverciano, en Italie, sous l’égide de l’UEFA - est qualifié pour diriger en tant qu’adjoint des équipes de première et deuxième division.

Cambiasso a été formé dans les sections jeunes d’Argentinos Juniors avant de rejoindre l’Europe et le Real Madrid B à 16 ans. Il est ensuite retourné en Argentine pour intégrer Independiente et a poursuivi sa carrière à River Plate, puis au Real Madrid et à l’Inter, où il passa dix saisons et remporta la Ligue des champions en 2010. Il rejoint enfin Leicester puis l’Olympiacos, où il a remporté deux titres nationaux. Esteban Cambiasso met un terme à une carrière qui fait de lui le troisième footballeur argentin le plus titré (24), derrière Alfredo Di Stéfano (26) et Lionel Messi (31).