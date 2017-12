La prise de bec se poursuit entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Après l’échange musclé sur Twitter dimanche, suite aux propos du boss de l’OM dans l’Équipe samedi, le président de l’OL a de nouveau glissé un tacle au président marseillais cet après-midi. Toujours sur Twitter bien sur, à la vue de tout le monde.

« Ce qu’il y a de plus gênant dans l’attaque de Jaques-Henri Eyraud contre l’OL, c’est qu’on laisse sous-entendre que les arbitres avantageraient sciemment une équipe au détriment d’autres. Cela relève évidemment de l’éthique car c’est faux et c’est un procès d’intention contre les arbitres. » On attend avec impatience le 4e round.