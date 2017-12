Le football français plaît de plus en plus. Selon le baromètre RMC/BFMTV, 54% de la population français a une bonne image de l’équipe de France, soit 19 points de plus qu’il y a près de deux ans.

Et parmi les Bleus, Antoine Griezmann est le joueur préféré des Français, recueillant 30% des suffrages, loin devant Hugo Lloris (14%) et Kylian Mbappé (13%). Et dans un sondage plus spécialisé destiné aux fans de football, Griezmann occupe aussi la première place (40%) devant... Mbappé (27%). Olivier Giroud complète le podium (14%).