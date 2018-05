Les coups de pieds arrêtés sont des armes redoutables. Le Centre International d’Etude du Sport a décidé de se pencher sur cet exercice pour définir quelles ont été les écuries les plus performantes dans ce domaine. Et sur les 31 compétitions étudiées, les Young Boys de Berne ont été les meilleurs, marquant toutes les 277 minutes sur coup franc.

Si l’on se penche uniquement sur les 5 plus gros championnats européens, c’est Girona qui est le plus à l’aise dans ce domaine, marquant toutes les 318 minutes sur coups de pieds arrêtés. Les Catalans devancent la Juventus Turin (un but toutes les 354 minutes) et Schalke 04 (un but toutes les 360 minutes). En Ligue 1, Monaco est le meilleur dans cet exercice (un but toutes les 500 minutes), devant l’Olympique Lyonnais (un but toutes les 502 minutes) et le Stade Rennais (un but toutes les 507 minutes).