Samedi soir, les Etats-Unis ont affronté la France lors d’un match amical qui s’est déroulé à Lyon. Malgré leurs jeunes pousses et l’inexpérience de certains, les Américains sont parvenus à accrocher les Bleus. Si la prestation des hommes de Dave Sarachan est bien entendu à retenir pour la suite, un autre détail à attirer l’oeil des observateurs.

En effet, les joueurs de la sélection américaine arboraiten hier soir une tunique avec des numéros de maillot aux couleurs arc-en-ciel, en référence aux couleurs emblématiques de la cause LGBTQI+. Comme le rapporte L’Equipe, c’est l’association « You Can Play » qui défend les droits de la communauté LGBG. Une initiative qui a pour but de célébrer le début du « Pride Month », le « mois de la fierté ».