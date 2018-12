Une véritable finale avant l’heure. Deux mois après avoir remporté le match aller haut la main au Parc des Princes (6-1), le Paris Saint-Germain retrouve mardi soir (21h, à suivre en direct sur notre site) l’Etoile Rouge de Belgrade. Pour ce dernier match de la phase de poules de la Ligue des Champions, les Parisiens vont devoir faire un bon résultat pour obtenir leur billet pour les huitièmes. Et quelques jours avant ce match, El Fardou Ben Nabouhane est revenu sur le niveau du PSG. Interrogé par RMC Sport dans l’émission « Breaking Sport » diffusée ce jeudi soir, l’ailier de l’Etoile Rouge a expliqué que le club serbe pouvait réaliser quelque chose.

« Le PSG de cette année est vraiment complet parce qu’ils ont des joueurs de profondeur par rapport à la saison dernière. Mais pour moi, je prépare ça comme tous les autres matches, pour faire de mon mieux et surtout vouloir marquer parce que j’aime marquer des buts et je vais faire tout mon possible pour marquer contre le PSG. (...) Mais ce n’est pas du tout le même PSG qu’en début de saison, ça change beaucoup de tactique, donc je pense que le PSG d’aujourd’hui est plus prenable qu’en début de saison », a lâché le joueur de 29 ans, avant de revenir sur les soupçons de trucage autour du match aller : « c’est un truc dont on ne parle pas, je pense qu’on a déjà oublié ce qui s’était dit. On se focalise vraiment sur le terrain, et sur ces allégations, je n’ai rien à dire car pour l’instant... il n’y a pas de preuves, donc je ne peux rien dire là-dessus. »