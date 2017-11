Depuis quelques jours, les rumeurs s’accentuent autour d’un partenariat entre le club belge de la KAS Eupen et le PSG. Selon RMC, une délégation parisienne était même présente ce week-end au stade Kehrweg pour assister à la rencontre face au Royal Antwerp. Le club belge, entraîné depuis quelques jours par Claude Makelele, a publié un communiqué ce mardi où il a tenu à calmer le jeu, tout en confirmant la rencontre avec les dirigeants parisiens.

« La presse a relaté la présence d’une délégation du PSG au stade du Kehrweg à l’occasion de la rencontre de la KAS Eupen face au R Anwerp FC. Cette information est correcte mais elle n’est pas exceptionnelle. La KAS Eupen entretient d’excellentes relations avec le club parisien à l’image des contacts qu’elle soigne avec les autres clubs. La direction de la KAS Eupen considère qu’elle doit entretenir et même développer ses réseaux sportifs. Il n’y a ni coopération contractuelle, ni engagement de quel ordre que ce soit entre la KAS Eupen et le Paris Saint-Germain. La KAS Eupen désire garder sa liberté par rapport aux autres clubs, mais elle désire tout autant atteindre ses objectifs sportifs et économiques en tirant parti des excellents contacts qu’elle a noués jusqu’à présent. »