Alors que le Kosovo avait pris la tête du groupe A un peu plus tôt dans la journée, l’Angleterre devait dominer la Bulgarie pour reprendre la première place. Un match pris avec beaucoup de sérieux par les Three Lions. Rapidement Harry Kane ouvrait le score (24e). L’attaquant de Tottenham bénéficiait aussi de deux penalties (49e et 73e) pour s’offrir un triplé. Entre temps, l’ailier Raheem Sterling avait inscrit le troisième but anglais de la cuisse (55e). Avec cette victoire 4-0, l’Angleterre est en tête du groupe A. La Bulgarie voit la qualification s’éloigner grandement avec ce revers.

En revanche, celle-ci est très proche pour l’Ukraine suite à un succès 3-0 contre la Lituanie. Oleksandr Zinchenko (7e), Marlos (27e) et Ruslan Malinovskyi (61e) ont marqué pour l’équipe d’Andriy Shevchenko. Avec 9 points d’avance sur le Luxembourg et la Serbie (malgré des matches en plus), l’Ukraine est en bonne posture pour disputer l’Euro 2020. Situé dans le groupe de la France, l’Islande s’est amusée face à la Moldavie. Un succès 3-0 lors duquel Kolbeinn Sigthorsson (31e), Birkir Bjarnason (55e) et Jon Dadi Bodvarsson (77e) ont fait trembler les filets adverses. Avec cette victoire, les Strákarnir okkar prennent la tête du groupe H avec trois points d’avance sur la France et la Turquie.

Le classement du groupe A :

1 Angleterre 9 points (3 journées)

2 Kosovo 8 points (4 journées)

3 République Tchèque 6 points (4 journées)

4 Bulgarie 2 points (5 journées)

5 Monténégro 2 points (4 journées)

Le classement du groupe B :

1 Ukraine 13 points (5 journées)

2 Luxembourg 4 points (4 journées)

3 Serbie 4 points (3 journées)

4 Portugal 2 points (2 journées)

5 Lituanie 1 point (4 journées)

Le classement du groupe H :

1 Islande 12 points (5 journées)

2 Turquie 9 points (4 journées)

3 France 9 points (4 journées)

4 Albanie 6 points (4 journées)

5 Moldavie 3 points (5 journées)

6 Andorre 0 point (4 journées)

