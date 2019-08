C’est très bientôt l’heure de la trêve internationale à l’occasion des matches éliminatoires à l’Euro 2020, et c’est au tour des Pays-Bas de dévoiler sa liste pour ses deux rencontres à venir, toutes à l’extérieur. Vendredi 6 septembre, les Oranje iront en Allemagne, puis en Estonie le lundi 9 septembre.

24 joueurs ont été sélectionnés par Ronald Koeman. Parmi eux, on retrouve bien évidemment les tauliers Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Memphis Depay. Plus surprenant en revanche, la présence notamment du Marseillais Kevin Strootman.

La liste des Pays-Bas :

