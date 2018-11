Le tirage au sort de l’Euro Espoirs 2019 avait lieu ce vendredi 23 novembre à 18 heures, à Bologne. Lieu et moment choisis par l’UEFA pour repartir les 12 nations qualifiées pour le tour final, qui se tiendra du 16 au 30 juin prochain, en Italie et à Saint-Marin. Sous les yeux d’Andrea Pirlo, ambassadeur du tournoi, l’Italie, pays organisateur, les neuf vainqueurs de groupes et les deux vainqueurs des barrages ont été répartis dans trois poules (A, B, C) de quatre équipes. La Nazionale ouvrira le bal face à l’Espagne, le dimanche 16 juin.

Placée dans le chapeau 2, en compagnie de la Roja et du Danemark, après une magnifique compagne de qualifications dans le groupe 9 (9V, 1N, 0D), la France a hérité de l’Angleterre de Reiss Nelson, Jadon Sancho et Dominic Solanke, mais également de la Roumanie, première du Groupe 8 devant le Portugal et de la Croatie. Les rencontres auront lieu à Udine, Trieste, Reggio d’Emilie, Bologne, Cesena et Serravalle (Saint-Marin). Les équipes s’affronteront chacune une fois dans le groupe, les vainqueurs et le meilleur deuxième se qualifiant pour les demi-finales.L’Euro U21 sera également qualificatif pour le tournoi olympique 2020 organisé à Tokyo.

Les groupes de l’Euro U21 2019 :

Groupe A

A1-Italie (Pays organisateur)

A2-Espagne

A3-Pologne

A4-Belgique

Groupe B

B1-Allemagne (Tenant du titre)

B2-Danemark

B3-Serbie

B4-Autriche

Groupe C

C1-Angleterre

C2-France

C3-Roumanie

C4-Croatie

Les Bleuets affronteront tout d’abord l’Angleterre le mardi 18 juin, avant d’être opposés à la Croatie le vendredi 21 juin et de terminer face à la Roumanie le lundi 24 juin.