Dans cet Euro Espoirs, la soirée fut très excitante pour les fans de foot. Deux rencontres se déroulaient en même temps, Espagne-Pologne et Belgique-Italie, et la qualification des uns et/ou des autres dépendait également de l’autre match. À ce petit jeu, ce sont les Espagnols qui ont réussi à valider leur ticket pour les demi-finales. Ils ont largement battu les Polonais 5-0, alors que ces derniers menaient dans cette poule A. Fornals (17e), Oyarzabal (35e), Fabian Ruiz (39e), Ceballos (71e) et Mayoral (90e) sont les buteurs de la Rojita.

L’Italie était donc dans l’obligation de gagner avec trois buts d’avance face au score des Espagnols. La mission est un échec malgré un succès 3-1 face aux Belges. Barella (44e), Cutrone (53e) et Chiesa (89e) avaient fait le plus dur seulement la réduction du score des Diablotins signée Verschaeren (79e) a changé la donne. Malgré son statut de pays organisateur et une 2e place dans ce groupe, la Squadra Azzurra va devoir attendre les résultats des autres groupes pour savoir si elle terminera meilleure deuxième et obtiendra sa place dans le dernier carré.

