Avant le match de la France face à la Croatie, l’autre rencontre du groupe C se tenait un peu plus tôt en ce début de soirée. Déjà vainqueur des Croates 4-1, la Roumanie est venue à bout de l’Angleterre 4-2 après une fin de match de folie et élimine quasiment un adversaire du soir plombé par sa défense.

Car il y avait encore 0-0 avant d’entrer dans le dernier quart d’heure. Le match est alors entré dans une folie pure. Les Roumains ont pris deux fois l’avantage par Puscas (sp 76e) puis Hagi (85e) mais à chaque fois les Anglais sont revenus (Gray, 79e et Abraham (86e). Florinel Coman a offert le but du 3-2 aux siens, et si Abraham a catapulté la balle de la tête sur la barre dans la foulée, le joueur du Steaua Bucarest a inscrit un doublé, scellant le sort de cette rencontre.

