En raison de la pandémie de coronavirus, il faudra attendre l’année prochaine pour voir les meilleures nations du Vieux Continent se défier lors du Championnat d’Europe des Nations. Mais qui succédera au Portugal ? C’est la question que tout le monde se pose. Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, espère que ses hommes iront au bout. Néanmoins, il craint particulièrement l’équipe de France.

« Nous sommes dans un processus. Il existe des équipes plus accomplies, comme la France, championne du monde en titre, et d’autres qui ont un potentiel énorme. Nous sommes dans le groupe des six ou sept équipes qui peuvent remporter des titres, bien que ce soit la performance qui déterminera si nous pouvons ou non le faire », a-t-il lancé lors d’un entretien pour le quotidien espagnol Sport. Si le cycle de la Roja 2008, 2010 et 2012 est terminé, l’ancien coach du FC Barcelone sent ses internationaux capables de faire des grandes choses. Et il veut le prouver, c’est l’un de ses défis.