Lundi soir, l’équipe de France U19 a parfaitement réussi son entrée en matière lors du championnat d’Europe. Les Bleuets se sont imposés 3 à 0 face à la République tchèque. Ce jeudi, les joueurs de Lionel Rouxel disputaient leur deuxième match face à l’Irlande.

Alors qu les Français multipliaient les tentatives, ils ne trouvaient pas la mire face à des Irlandais bien en place (0-0, mi-temps). Et les Bleuets y parvenaient enfin. Bien servi par Pierre Kalulu, Wilson Isidor, entré en jeu peu avant, marquait et délivrait les siens (0-1, 84e). Un but précieux puisqu’il a offert la victoire à la France, qualifiée pour demi-finales de l’épreuve avant même le dernier match de poules dimanche face à la Norvège.

