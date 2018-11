L’équipe de France U19 a obtenu sa qualification pour le tour élite de l’Euro U19 (du 14 au 27 juillet prochain, en Arménie) en disposant de Malte mercredi dernier (1-0) et de la Lituanie samedi (7-0). Pour le dernier match de groupe, elle affrontait aujourd’hui la Belgique, toujours à Malte. Et les deux formations se sont quittées bonnes amies, sur le score de 2 buts partout.

Cela avait bien commencé pour les protégés de Lionel Rouxel, qui ouvraient le score dès la 8e minute grâce au Niortais, Goduine Koyalipou. Mais ils se faisaient vite remonter, deux minutes plus tard, par l’intermédiaire du milieu de terrain de l’AS Roma Kéres Masangu (10e). Lois Openda transformait un penalty avant la pause (40e) et permettait aux siens de prendre l’avantage. En seconde période, le Monégasque Wilson Isidor remettait les deux équipes à égalité, à seulement un quart d’heure de la fin (76e). Score final, 2-2. La France termine invaincue et finit première de son groupe, deux longueurs devant son adversaire du jour. Rendez-vous désormais en juillet pour la suite de la compétition.