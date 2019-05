Après avoir déjà pesté contre le lieu de la finale, trop loin de l’Angleterre à son goût, Unai Emery a un nouvel argument contre le choix de Bakou. D’après Sky Sports, Henrikh Mkhitaryan n’est pas certain de pouvoir participer à la finale de League Europa à cause des relations diplomatiques tendues entre l’Azerbaïdjan, le pays hôte du match, et l’Arménie. Il en va carrément de la sécurité du joueur, qui se demande s’il doit se rendre là-bas.

Les Gunners discutent avec le milieu offensif pour faire le meilleur choix possible. Les deux pays sont en froid depuis plus de vingt ans à cause de la région frontalière du Haut-Qarabag, revendiquée par chacun des protagonistes. Les tensions se sont même décuplées depuis 2016. Face au problème, l’UEFA a proposé son aide pour l’obtention d’un visa notamment. La rencontre doit avoir lieu le 29 mai prochain entre Arsenal et Chelsea.