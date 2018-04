L’Olympique de Marseille affrontera Salzbourg en demi-finale d’Europa League (aller le 26 avril, retour le 3 mai). Une troisième rencontre entre les deux écuries, qui s’étaient déjà affrontées en phase de poules (victoire 1-0 pour les Autrichiens à l’aller, nul 0-0 au retour à l’Orange Vélodrome.

Interrogé au micro de beIN Sports, Stephan Reiter, directeur général autrichien, s’est exprimé sur ces retrouvailles avec les Phocéens. « On a déjà joué contre Marseille, on se réjouit de rejouer contre eux. On se demande comment arriver en finale maintenant. Il n’y a plus d’adversaires faciles à ce niveau. J’ai entendu ce qui s’est passé hier (jeudi) à Marseille, il y avait une ambiance absolument fantastique. J’ai vu qu’il y avait eu beaucoup de buts magnifiques. Ça va être dur, mais on y croit », a-t-il lancé.