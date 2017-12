Le sort en est jeté, l’Olympique Lyonnais affrontera Villarreal en 16es de finale de l’Europa League. Un tirage compliqué, comme l’a expliqué Bernard Lacombe au micro de beIN Sports. Mais côté espagnol, on n’est pas non plus rassuré d’avoir tiré les Gones. Il suffit de lire la réaction du coach du sous-marin jaune Javier Calleja pour s’en convaincre.

« C’est l’un des tirages les plus difficiles qu’il était possible d’avoir : nous voulions les éviter, mais il faut bien battre tout le monde pour remporter la compétition. Ce sera un sacré défi pour nous, mais nous allons tout donner. Au moins, nous disputerons le match retour à domicile. Nous tenterons de marquer à Lyon, puis de faire un bon match chez nous », a-t-il lâché, relayé par le site officiel de l’UEFA.