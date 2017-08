Alors que plusieurs clubs anglais, dont Tottenham et Manchester City, surveillent de près Ross Barkley, l’entraîneur d’Everton a indiqué que le prometteur milieu offensif anglais de 23 ans « restera à Everton ».

« Il n’y a pas eu d’offre sur la table pour Ross - ce qui signifie qu’il restera à Everton. Le joueur a encore un an de contrat et il n’y a pas d’offre. Peut-être que le club refusera l’offre si elle se présente car c’est un très bon et jeune joueur anglais. Il s’entraîne très bien avec l’équipe en ce moment », a lâché Ronald Koeman en conférence de presse ce jeudi. La saison dernière, Barkley a disputé 36 matches de Premier League pour 5 buts inscrits et 8 passes décisives.