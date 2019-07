Everton anime décidément le mercato ces derniers jours. Idrissa Gueye a quitté les Toffees pour rejoindre le PSG. Pour le remplacer, le club anglais vise Jean-Phillipe Gbamin d’après nos informations.

Offensivement, Everton ciblait Moïse Kean, le jeune et prometteur joueur de la Juve. Selon Sky Italia, les Toffees et les Bianconeri ont bouclé le transfert de l’attaquant, qui est attendu demain pour passer sa visite médicale. Le montant de l’opération n’a pas filtré. Le joueur touchera un salaire de 3 millions d’euros par an.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10