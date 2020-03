La planète football n’échappe pas à la crise sanitaire du coronavirus. Ces dernières heures, de nombreux cas ont d’ailleurs été révélés (Arteta, Rugani, Hudson-Odoi). Et du côté d’Everton, les mesures de précaution sont également de mise puisque certains joueurs présentent des symptômes du virus. C’est ce que vient d’annoncer le club anglais.

« Everton confirme que l’équipe première toute entière et son staff se sont mis volontairement à l’isolement, par mesure de précaution. La décision a été motivée par la présence de certains symptômes du coronavirus chez certains joueurs. Le club est en contact régulier avec les joueurs en question et s’assure du bien-être de ses joueurs et du staff », peut-n lire dans le communiqué publié sur le site officiel des Toffees.