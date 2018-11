Convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour les rencontres face aux Pays-Bas (Ligue des Nations) et l’Uruguay (amical), Lucas Digne revit depuis son arrivée à Everton. Si le latéral gauche français n’avait pas programmé un départ du FC Barcelone l’été dernier, un élément a poussé l’ancien Parisien à revoir ses plans. Dans une interview accordée à Goal, l’international tricolore est ainsi revenu sur son transfert à Everton l’été dernier.

« Je ne pensais pas partir du Barça, et le Barça ne cherchait pas à me vendre. Mais quand j’ai parlé au manager d’Everton Marcos Silva, j’ai eu un très bon ressenti. Il a vraiment allumé un feu à l’intérieur de moi et je me suis dit ’waw, j’ai vraiment envie de jouer pour ce club et ce coach. Je suis ensuite allé voir le Barça et leur ai demandé de me laisser partir. Ils ont accepté d’accéder à mon souhait après quelques discussions et je suis très reconnaissant. Car aujourd’hui, je suis très heureux à Everton », a ainsi commenté Digne.