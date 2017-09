Condamné à une interdiction de conduire de deux ans et à 100 heures de travaux d’intérêts généraux, après avoir été ivre au volant de sa voiture, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, l’attaquant d’Everton Wayne Rooney s’est exprimé à la sortie de l’audience ce lundi.

« Je veux publiquement m’excuser pour mon manque de jugement durant ma conduite dans cet état. C’était impardonnable. Je suis désolé pour ma famille, mon manager, mon président et pour le club d’Everton. Je souhaite aussi m’excuser auprès de tous les supporters et de tous ceux qui m’ont suivi et soutenu tout au long de ma carrière ».