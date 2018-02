Arrivé en toute fin de mercato à Everton, le défenseur central de 26 ans a tenu à s’exprimer sur ce nouveau départ avec les Toffees. Ce dernier a expliqué qu’il était « motivé et très excité » de rejoindre une équipe pleine « de qualités et d’ambitions ». Il a également dressé ses objectifs personnels avec le club de Liverpool : « Je veux apporter mon expérience et toute mon énergie. Il y a déjà des qualités et de l’expérience au club mais il est très important pour moi de venir ici et d’apporter quelque chose de plus à l’équipe. Je suis toujours prêt à jouer et a gagner des matches. C’est le plus important pour moi. »

Il a également expliqué que ses qualités personnelles pourront être bénéfiques à Everton : « Comme défenseur, je suis très solide, j’aime aller au contact. Les clean sheets sont très importants pour moi. J’ai une mentalité qui fait que lorsque je démarre une rencontre, il ne faut pas que l’on concède un but à l’adversaire. Si tu es solide à l’arrière, c’est plus simple pour toute l’équipe. Tu ne pas gagner tous les matches 2-0 ou 3-0, des fois tu dois gagner 1-0 et pour faire ça tu dois être solide en défense. »