Le latéral droit de l’AS Monaco Djibril Sidibé (27 ans), a été prêté avec option d’achat à Everton. Le champion du monde français s’apprête donc à découvrir la Premier League après trois saisons sur le Rocher. L’international tricolore espère ainsi avec ce prêt, revenir dans les papiers du sélectionneur national Didier Deschamps, et surtout enchaîner les matchs sans le moindre pépin physique.

« J’étais très heureux d’entendre qu’un club aussi grand et historique qu’Everton songe à me faire signer. C’était très facile pour moi. Je n’ai pas eu à réfléchir longtemps avant de prendre la décision de venir ici. Everton recrute avec l’intention de remporter des trophées et de jouer le haut du tableau. Je suis motivé à 100% et prêt à aider le club à atteindre ses objectifs et atteindre aussi mes objectifs personnels, » a ainsi expliqué le défenseur français sur le site officiel des Toffees.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10