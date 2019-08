Ce dimanche midi, Everton a officialisé l’arrivée du jeune attaquant italien Moïse Kean (19 ans) en provenance de la Juventus. La Vieille Dame récupère 25 millions d’euros dans l’opération. L’international transalpin qui a paraphé un contrat de cinq ans avec les Toffees a confié sa satisfaction de rallier Goodison Park.

« Je suis très fier et honoré de porter le maillot d’Everton. Je vais faire de mon mieux pour cette équipe. J’ai été convaincu de signer ici car c’est un club tourné vers l’avenir et moi aussi. Il a une grande ambition et je vais travailler très fort pour nous aider à atteindre nos objectifs, » a ainsi commenté Kean qui portera le numéro 27.

