Actuellement septième de Premier League, Everton réalise un bon début de saison et s’apprête à affronter Watford lundi (21 heures) pour passer devant Manchester United au classement. Ces résultats positifs sont notamment dus à la défense des Toffees, la 5e du championnat (17 buts encaissés), menée par Kurt Zouma, Yerry Mina et Michael Keane.

Interrogé pour savoir qui jouerait lors de la prochaine rencontre, le coach Marco Silva, dans des propos relayés par le Liverpool Echo, aurait trouvé un compromis pour aligner tous ses défenseurs. « Une défense à trois ? Cela pourrait arriver dans le futur. Au moment où nous avons engagé Zouma et Mina, la saison commençait et nous n’avions pas assez de temps pendant la pré-saison pour préparer ce dispositif. Mais c’est toujours une tactique avec laquelle j’ai travaillé dans le passé et que j’aime utiliser à certains moments. »