Débarqué cet été à Everton en provenance de Burnley moyennant 28,5 millions d’euros, Michael Keane (24 ans) était pourtant sollicité par plusieurs grosses écuries anglaises. Dans une interview accordée au Times ce samedi, le défenseur central des Toffees a avoué qu’il avait refusé de signer à Manchester United cet été. L’international anglais en a profité pour justifier son refus de porter les couleurs de United. « Ils me voulaient vraiment. Ils ont approché mon agent et ont montré un vif intérêt me concernant. Mais plusieurs facteurs ont fait pencher la balance pour Everton. J’ai pensé qu’Everton était le meilleur endroit pour moi.

J’ai pensé que j’obtiendrais beaucoup de temps de jeu ici, plus que si j’avais opté pour Manchester United, et cela a été un facteur décisif dans ma décision, » a ainsi justifié Keane. Ce dernier n’a pas caché qu’il n’était pas un fervent supporter des Red Devils au contraire de sa famille. « Pour être honnête, je ne suis pas un grand fan de United. Dans ma famille, ils sont tous supporters de Manchester United, donc ma décision n’a pas été facile à prendre. Mon père aurait été fier que je signe à United mais il est heureux de ma venue à Everton, » a ainsi confié la nouvelle recrue d’Everton.