Wayne Rooney ne pouvait pas s’offrir un meilleur retour à Everton. 13 ans après son dernier match sous le maillot des Toffees, l’international anglais a donné la victoire à son équipe contre Stoke City, samedi 12 août, en ouverture du championnat d’Angleterre 2017-2018. Après le match, Rooney a confié son émotion :

« Porter à nouveau le maillot d’Everton signifie énormément pour moi et marquer à Goodison pour mon premier match, je ne pouvais pas rêver mieux. C’est un moment magique pour moi. Le match ? Il fut difficile. On est un peu chanceux de mener 1-0 à la pause. J’ai trouvé qu’on était meilleure en deuxième période. Au final, on mérite la victoire. » Prochain match d’Everton, jeudi 17 août en Ligue Europa contre les Croates d’Hadjuk Split.