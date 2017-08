Everton a été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato avec les arrivées notamment de Wayne Rooney et Davy Klaasen et le départ de Romelu Lukaku pour près de 85 millions d’euros à Manchester United. Morgan Schneiderlin, débarqué dans le club de Liverpool en janvier dernier, estime que les Toffees doivent encore acheter mais qu’il est trop tôt pour juger. « Vous ne pouvez pas nous juger maintenant. Vous devriez nous juger en septembre ou octobre », a-t-il indiqué dans des propose relayés par The Guardian.

« Premièrement, le marché des transferts n’est pas fini et je pense qu’on ajoutera des joueurs. Aussi, je ne pense pas qu’un joueur en Premier League sera à 100% et atteindra son pic dès le premier match de la saison. Je ne pense pas qu’une équipe puisse être à 100% aussi. Depuis dimanche dernier, j’ai entendu beaucoup de remarques sur la vitesse. Vous pouvez critiquer ça mais je pense que nous avons de très bons joueurs. Peut-être que nous avons besoin d’une ou deux pièces pour assembler le puzzle mais nous avons jusqu’au 31 août ».